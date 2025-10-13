Gemüsediebstahl: Unbekannte ernten 300 Rotkohlköpfe

Glückstadt (dpa/lno) –

Unbekannte Täter haben in Glückstadt mehrere Hundert Rotkohlköpfe von einem Feld gestohlen. Das hat die Polizei Glückstadt mitgeteilt. Sie ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen. Nach Angaben der Polizei schnitten die Täter zwischen Montag, 29. September, und Donnerstag, 9. Oktober, auf einem etwa zwei Hektar großen, frei zugänglichen Feld an der Grillchaussee rund 300 Rotkohlköpfe ab und nahmen sie mit. Der Schaden liege bei etwa 600 Euro.