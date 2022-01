Gemeinsames Gedenken an die Opfer des Holocaust

Grabsteine mit hebräischen Inschriften stehen auf dem Jüdischen Friedhof. Foto: Jonas Walzberg/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar gedenkt Hamburg der Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Innensenator Andy Grote (SPD) wird am Mahnmal für die Opfer nationalsozialistischer Verfolgung auf dem Friedhof Ohlsdorf gemeinsam mit dem polnischen Generalkonsul, Pawel Tomasz Jaworski, einen Kranz niederlegen, teilte die Senatspressestelle mit. Außerdem wird es um 19.00 Uhr eine Gedenkveranstaltung und Lesung in der Hauptkirche St. Michaelis geben. Dabei wird der Hamburger Autor Gerrit Pohl aus seinem Buch lesen, in dem es um die Transporte jüdischer Kinder nach England geht. Der Eintritt ist frei.

