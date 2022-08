Gemeinsamer Choral vom Michel: Türmer feiern 30-Jähriges

Die Hamburger Turmbläser Horst Huhn (r) und Josef Thöne stehen mit ihren Trompeten bei einem Fototermin an einem Fenster. Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Mit einem gemeinsamen Choral in alle vier Himmelsrichtungen haben die Turmbläser des Hamburger Michels am Montag ihr 30-jähriges Jubiläum begangen. Die Musiker Horst Huhn und Josef Thöne spielten dafür mit ihren Trompeten pünktlich nach dem zehnten Glockenschlag zusammen aus dem Turm der Kirche St. Michaelis. Das ist etwas Besonderes, denn normalerweise bläst immer nur einer der beiden die erste Strophe eines evangelischen Kirchenliedes aus den vier Fenstern des Turmes.

Das Duo hatte am 1. August 1992 die traditionsreiche Aufgabe vom damaligen Küster und Türmer übernommen. Das Turmblasen gibt es in Hamburg seit mehr als 300 Jahren. Von montags bis samstags sind immer um 10.00 Uhr und 21.00 Uhr, sowie sonntags, 12.00 Uhr, die Trompetentöne zu hören. Auch in anderen Städten wie Lüneburg, Celle und Münster gibt es noch aktive Türmerinnen und Türmer beziehungsweise Turmbläser.