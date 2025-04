«Gemeinsam für Deutschland»-Demo und Gegendemo angekündigt

Hamburg (dpa/lno) –

In der Hamburger Innenstadt sind für heute eine Demonstration der Initiative «Gemeinsam für Deutschland» und eine Gegendemonstration angemeldet. Wie ein Polizeisprecher am Morgen mitteilte, ist die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Demonstrationen seien von Privatpersonen angemeldet worden. Beide Veranstalter rechnen nach Angaben der Polizei mit jeweils rund 1.000 Teilnehmern.

Laut Polizei kann es zu Einschränkungen im Straßen- und Busverkehr in der Innenstadt kommen. Beginn der Demonstration der Initiative «Gemeinsam für Deutschland» ist um 13.00 Uhr am Heidi-Kabel-Platz nahe dem Hauptbahnhof. Die Gegendemonstration unter dem Motto «Gegen rechte Verschwörungsmythen» ist für 12.30 Uhr angemeldet und startet am Dammtordamm. Unterstützt wird sie unter anderem vom Bündnis gegen Rechts.

An diesem Samstag sind in mehreren Städten Kundgebungen des neuen Protestbündnisses «Gemeinsam für Deutschland» angekündigt. Beim ersten Aktionstag des Bündnisses im März waren Menschen in Stuttgart, Frankfurt am Main, Hannover, München, Dresden und anderen Städten auf die Straße gegangen. Die Demonstranten fordern unter anderem Meinungsfreiheit, flächendeckende Grenzkontrollen und ein Ende der Militärhilfen für die von Russland angegriffene Ukraine.

