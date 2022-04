Gemeinden feiern orthodoxes Osterfest

Bremen (dpa/lni) –

In einigen Kirchengemeinden in Niedersachsen und Bremen wird am Sonntag und am Montag das orthodoxe Osterfest gefeiert. Mit dabei werden in diesem Jahr auch viele geflüchtete Ukrainer und Ukrainerinnen sein. So zum Beispiel in der St.-Markus-Gemeinde in Bremen. «Mit diesem Osterfest wollen die St.-Markus-Gemeinde und die Bremische Evangelische Kirche nach Bremen geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern ein Stückchen Heimat in der Fremde bieten», sagte Pastor Andreas Hamburg. Auch in verschiedenen Gemeinden der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, der größten Landeskirche Deutschlands, wird das orthodoxe Osterfest gefeiert. Die Landeskirche hat dafür spezielle dreisprachige Andachtshefte auf Deutsch, Ukrainisch und Russisch herausgegeben.

Da die orthodoxen Kirchen das Osterfest nach einem anderen Kalender bestimmen, fällt es für sie in diesem Jahr auf den 24. April und findet damit eine Woche später als das der evangelischen und katholischen Kirchen statt. In Niedersachsen sind nach Angaben des Innenministeriums bis Ende März rund 35.000 Ukraine-Flüchtlinge registriert worden. Die tatsächliche Zahl dürfte deutlich höher liegen. In Bremen sind nach Angaben des Senats seit Beginn des Krieges 700 Menschen aus der Ukraine angekommen.