Geldtransporter in der Nähe von Hamburg überfallen

Unbekannte überfallen einen Geldtransporter in Reinbek bei Hamburg. (Symbolbild) Peter Kneffel/dpa

Reinbek (dpa/lno) –

Mindestens drei Täter haben am frühen Nachmittag einen Geldtransporter in Reinbek bei Hamburg überfallen. Ein Mitarbeiter der Geldtransportfirma wurde bei dem Überfall auf dem Gelände eines Supermarktes leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus.

Die Täter flüchteten zunächst zu Fuß und später mutmaßlich mit einem roten Kleinwagen vom Tatort. Ob die Angreifer Geld entwendeten, konnte die Polizei nicht gesichert sagen. Die Polizei fahndet nach den Tätern und dem roten Kleinwagen und bittet um Zeugenhinweise.