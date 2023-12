Geldtransport überfallen: Täter auf der Flucht

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Ein bewaffneter Mann hat am Freitag im Hamburger Stadtteil Billstedt einen Geldtransport überfallen. Er habe dem Geldboten, der in Geschäften beim Billstedt-Center Geld abgeholt habe, bei seiner Rückkehr zum Sicherheitsfahrzeug mit einer Waffe auf den Kopf geschlagen und ihm den Geldkoffer abgenommen, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Anschließend sei er geflüchtet.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber habe zunächst nichts gebracht. Der Geldbote wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Über die Menge des geraubten Geldes war zunächst nichts bekannt. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet.