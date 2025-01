Geldtasche mit fünfstelliger Summe gefunden

Bremen (dpa/lni) –

Eine Geldtasche mit einer fünfstelligen Summe in unterschiedlichen Währungen ist in der Flughafenallee in Bremen gefunden worden. Eine Person habe die wertvolle Fundsache am Dienstag entdeckt und der Polizei übergeben, wie der Sprecher des Innenressorts sagte. Nun sei die Geldtasche im Fundbüro und warte auf den Eigentümer oder die Eigentümerin.

Dem Sprecher zufolge ist der Großteil der gefundenen Summe in der Währung Euro. Um das Geld abzuholen, sind genaue Angaben zum Inhalt der Tasche nötig.