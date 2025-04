Geldautomat nahe der niederländischen Grenze gesprengt

Ob die Geldautomatensprenger in Nordhorn Beute gemacht haben, war zunächst unklar. (Symbolbild) Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Nordhorn (dpa/lni) –

Unbekannte Täter haben am frühen Ostermontag einen Geldautomaten in Nordhorn gesprengt. Es sei noch unklar, ob sie Beute gemacht haben, teilte die Polizei mit. Gegen 4.26 Uhr sei es zur Detonation gekommen. Der Automat war außen an einer Bankfiliale angebracht.

Die Täter flüchteten den Beamten zufolge anschließend Richtung Niederlande. Die Höhe des Sachschadens sei noch unklar. Der Bereich rund um den Tatort wurde abgesperrt. Nordhorn liegt im Landkreis Grafschaft-Bentheim nahe der Grenze zu den Niederlanden.