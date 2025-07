Geldautomat in Wasbek gesprengt

Wasbek (dpa/lno) –

Unbekannte haben in der Nacht einen Geldautomaten in Wasbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gesprengt. Der Alarm sei um 2.00 Uhr beim zuständigen Sicherheitsdienst eingegangen, der umgehend die Polizei informiert habe, teilte das Landeskriminalamt mit. Das frei stehende Serviceterminal wurde erheblich beschädigt. Ob die Täter an das Geld im Tresor gelangen konnten, wird aktuell noch ermittelt. Auch ob es Zeugen gibt, die Hinweise zu den Tätern oder auffälligen Fahrzeugen geben können, stand zunächst noch nicht fest. Eine umfangreiche Fahndung nach den Tätern, an der auch ein Hubschrauber der Bundespolizei beteiligt war, verlief zunächst ergebnislos.