Norderstedt (dpa/lno) –

Ein Geldautomat ist in Norderstedt gesprengt worden. In der Nacht zu Mittwoch wurde der Automat auf noch unbekannte Weise gesprengt, wie das Landeskriminalamt (LKA) mitteilte. Es entstand demnach erheblicher Sachschaden am Automaten sowie an einem angrenzenden Kiosk. Ob Geld entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Zeugen berichten den Angaben nach von mutmaßlich zwei Verdächtigen, die vom Tatort geflohen sein sollen.