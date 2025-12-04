Geldautomat in Hamburg gesprengt – Täter flüchtet mit Beute

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Hamburg-Bergedorf sucht die Polizei nach dem flüchtigen Täter. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ein unbekannter Täter hat in Hamburg-Bergedorf einen Geldautomaten gesprengt und eine unbekannte Menge Bargeld erbeutet. Ein Passant habe den beschädigten Geldautomaten in der Nähe einer Tankstelle bemerkt, teilte die Polizei mit. Die alarmierten Beamten stellten auch am Vorraum des Gebäudes Schäden fest.

Die Kriminalpolizei habe nachvollziehen können, dass am späten Mittwochabend ein dunkel gekleideter und maskierter Mann den Automatenraum betreten habe, hieß es. Wenig später sei es zu der Detonation des Automaten durch ein noch unbekanntes Sprengmittel gekommen. Anschließend sei der Täter mit seiner Beute geflüchtet. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.