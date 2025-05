Geldautomat in Hamburg-Bramfeld aufgesprengt

Ein Geldautomat ist in Hamburg-Bramfeld aufgesprengt worden (Symbolbild). Elisa Schu/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Hamburg-Bramfeld aufgesprengt. Sie hätten Bargeld und eine Geldkassette entnommen, wie die Polizei mitteilte. Anwohner hatten die Beamten alarmiert, nachdem sie eine Detonation gehört hatten.

Die Polizisten bemerkten zwei Männer, die mit einem Auto flüchten wollten. Der Streifenwagen stellte sich in den Weg, die Verdächtigen flüchteten daraufhin laut Polizei zu Fuß. Trotz eines Warnschusses rannten die Männer weiter. Sie konnten nicht geschnappt werden – obwohl zahlreiche Polizeiwagen, eine Drohne und ein Hubschrauber im Einsatz waren.

Die Ermittler fanden auf dem Weg Bargeld, das aus dem aufgesprengten Automaten stammen könnte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.