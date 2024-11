Geldautomat in Bergen gesprengt

In Bergen bei Celle sprengen Unbekannte einen Geldautomaten am Eingang eines Supermarktes – der Schaden ist erheblich. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa

Bergen (dpa/lni) –

Unbekannte Täter haben einen Geldautomaten am Eingang eines Supermarktes in Bergen im Landkreis Celle gesprengt. Verletzt wurde bei der Sprengung am frühen Morgen niemand, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ein Anwohner sah ein Auto wegfahren. Der Eingang des Supermarktes wurde erheblich beschädigt, ist aber laut Polizei nicht einsturzgefährdet – der Markt soll am Donnerstag wieder öffnen. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar, außerdem stand noch nicht fest, ob und in welcher Höhe die Unbekannten Geld erbeutet hatten. Die Ermittlungen dauern an.