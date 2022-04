Geldautomat in Bank aufgebrochen: Polizei sucht Zeugen

Müssen (dpa/lno) –

Unbekannte Täter haben in einer Bankfiliale in Müssen im Kreis Herzogtum Lauenburg einen Geldautomaten aufgebrochen. Nach den bisherigen Erkenntnissen brachen die Täter ein Fenster an der Gebäuderückseite gewaltsam auf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Allein der angerichtete Sachschaden wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei bereits am Osterwochenende. Sie sucht jetzt nach Zeugen, die in der Nähe der Bankfiliale in der Raiffeisenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.