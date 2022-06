Geldautomat im Wildpark Lüneburger Heide gesprengt

Hanstedt (dpa/lni) –

Im Wildpark Lüneburger Heide ist ein Geldautomat gesprengt worden. Der Sicherheitsdienst habe am Samstag im Eingangsbereich des Parks in Hanstedt den zerstörten Geldautomaten entdeckt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Durch die Wucht der Detonation wurden das Gebäude und der darin befindliche Souvenirshop erheblich beschädigt. Ein Statiker und das Technische Hilfswerk (THW) sicherten das Gebäude, sodass es wieder betreten werden konnte. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur. Wie viel Bargeld die Automatenknacker erbeuteten, stand ebenfalls nicht fest. Der Wildpark hatte trotz Spurensicherung und Ermittlungen geöffnet.