Bad Segeberg (dpa/lno) –

Unbekannte haben am Wochenende in einem Möbelhaus in Bad Segeberg einen Geldautomaten aufgebrochen. Der oder die Täter seien über ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes in das Möbelhaus eingestiegen, berichtete die Polizei. Aus dem Automaten im Erdgeschoss hätten sie Bargeld in unbekannter Höhe gestohlen. Als Tatzeit vermuten die Ermittler die frühen Morgenstunden des Sonntags.