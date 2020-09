Geldautomat gesprengt: Verdächtige mit Hubschrauber gesucht

Nordhorn (dpa/lni) – Nach der Sprengung eines Geldautomaten



in Nordhorn (Grafschaft Bentheim) hat die Polizei einen Verdächtigen auf der Flucht gefasst. Nach mindestens zwei weiteren Verdächtigen werde unter anderem mit einem Hubschrauber gesucht, teilte die Polizei mit. Die Täter hatten sich in der Nacht zum Samstag gewaltsam Zutritt zum Vorraum einer Bank verschafft und waren nach der Sprengung des Automaten mit Beute zunächst auf Motorrollern geflüchtet. Die Polizei wies darauf hin, in dem Gebiet keine Anhalter mitzunehmen und Verdächtige der Polizei umgehend zu melden.

