Geldautomat gesprengt – Polizei vermutet zweiten Sprengsatz

Verden (dpa/lni) –

In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte in der Innenstadt in Verden den Geldautomaten einer Bankfiliale gesprengt. Die Täter haben möglicherweise einen zweiten Sprengsatz in der Filiale deponiert, wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagmorgen sagte. Einsatzkräfte hatten den Bereich um die Filiale deshalb zunächst großflächig abgesperrt. Um das Haus zu sichern, seien Spezialkräfte des Landeskriminalamts (LKA) hinzugezogen worden.

Die Filiale ist laut der Sprecherin vorerst nicht betretbar. Außerdem unklar sei zunächst, ob bei dem Überfall Geld gestohlen wurde. Der Einsatz dauerte am Donnerstagmorgen zunächst an.