Geisterspiele für den Hamburger SV und den FC St. Pauli

Hamburg (dpa) – Nach der am Mittwoch angekündigten Verfügung der Stadt Hamburg, wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zunächst bis zum 30. April Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern zu untersagen, drohen den Fußball-Zweitligisten Hamburger SV und FC St. Pauli mehrere Geisterspiele. In einer Pressemitteilung der Hamburger Gesundheitsbehörde heißt es, dass die Regelung «zunächst bis zum 30. April 2020 befristet» werden soll.

Beim Tabellendritten Hamburger SV sind in diesem Zeitraum das Spitzenspiel gegen Arminia Bielefeld (21. März) sowie die Partien gegen den SV Wehen Wiesbaden und das Nordderby gegen Holstein Kiel (beide noch nicht terminiert) betroffen. Der FC St. Pauli spielt am Sonntag gegen den 1. FC Nürnberg und am 4. April gegen den FC Heidenheim am heimischen Millerntor.

