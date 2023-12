Geisterfahrer verursacht Frontalzusammenstoß mit Taxi

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Taxi und einem weiteren Auto sind am Mittwochabend in Hamburg vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte, war ein mit drei Personen besetztes Auto auf dem Zubringer zum Flughafen im Stadtteil Fuhlsbüttel vermutlich als Geisterfahrer in die falsche Richtung unterwegs, als es zur Kollision mit dem Taxi kam. Der Unfallverursacher wurde dabei im Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt. Seine beiden Mitfahrer sowie der Taxifahrer erlitten leichte Verletzungen.