Geisterfahrer sorgt für brenzlige Situation auf A29

Oldenburg (dpa/lni) –

Ein Falschfahrer hat auf der Autobahn 29 bei Oldenburg fast einen Unfall verursacht. In einem einspurigen Bereich in Höhe der Anschlussstelle Oldenburg-Hafen musste eine Autofahrerin dem unbekannten Fahrer ausweichen und in einen Baustellenbereich fahren, wie die Polizei am Morgen mitteilte. «Nur durch Zufall» sei es auf der gesamten Falschfahrt in der Nacht auf Sonntag nicht zu einem Unfall gekommen. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen.