Geheimnis Wolfsabschuss? Grüne ziehen vor Staatsgerichtshof

Bückeburg (dpa/lni) – Der Niedersächsische Staatsgerichtshof beschäftigt sich am heutigen Mittwoch (10.00 Uhr) mit der Frage, welche Informationen das Land über Genehmigungen zum Abschuss von Wölfen öffentlich machen muss. Hintergrund ist eine Auseinandersetzung der Grünen-Fraktion in Hannover mit Umweltminister Olaf Lies (SPD), der für den Umgang mit den Wolfsrudeln in Niedersachsen zuständig ist. Die Landesregierung müsse offenlegen, wenn Wölfe zum Abschuss freigegeben werden und auch mit welcher Begründung, forderte der Grünen-Abgeordnete Christian Meyer. Er ist gemeinsam mit zwei weiteren Grünen-Politikern Antragsteller in dem Organstreitverfahren.

Nach Auskunft eines Sprechers des Staatsgerichtshofes wollen die Richter in der mündlichen Verhandlung den Vertretern der Landesregierung eine Reihe von Fragen stellen. Unter anderem wird der Chef der Staatskanzlei, Jörg Mielke, in Bückeburg (Landkreis Schaumburg) erwartet. Mit einer Entscheidung des Gerichts kann erst in einigen Wochen gerechnet werden. (StGH 1/21)

© dpa-infocom, dpa:211130-99-204051/2