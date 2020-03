Gehaltsverzicht und Kurzarbeit bei Holstein Kiel

Wolfgang Schwenke, Geschäftsführer von Holstein Kiel. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Kiel (dpa) – Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat auf die drohenden wirtschaftlichen Einbußen der gegenwärtigen Corona-Pandemie reagiert. Die Spieler der Profi-Mannschaft sowie das Trainer- und Funktionsteam verzichten auf einen nicht näher genannten Anteil ihres Gehalts, die übrige Belegschaft des Clubs geht in Kurzarbeit. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Auch das Präsidium zeige sich solidarisch und verzichtet seinerseits auf Bestandteile seiner Vergütung.

«Nachdem wir uns im Präsidium in den vergangenen Wochen intensiv mit der aktuellen Situation und den zu erwartenden wirtschaftlichen Folgen auseinandergesetzt haben, mussten wir diesen Schritt einleiten», sagte der kaufmännische Geschäftsführer Wolfgang Schwenke am Dienstag. «Die aktuellen Entwicklungen stellen uns vor große Herausforderungen, deren Ausmaß wir zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht absehen können.»

Wie lange diese Maßnahmen Bestand haben werden, hänge maßgeblich davon ab, ob, wann und in welcher Form die zurzeit ruhende Saison weitergeführt werden kann. Am Dienstag wurde in einer außerordentlichen Sitzung aller 36 Profi-Vereine gemeinsam mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) entschieden, die Spieltage vorerst bis zum 30. April auszusetzen.

Mitteilung Holstein Kiel