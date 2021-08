Gegentor in Nachspielzeit: Osnabrück verliert gegen Wehen

Ein Fußballspieler ist am Ball. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Osnabrück (dpa) – Der VfL Osnabrück hat in der 3. Fußball-Liga eine bittere Heimniederlage kassiert. Durch ein Tor in der Nachspielzeit verlor der Zweitliga-Absteiger am Samstag mit 0:1 (0:0) gegen den SV Wehen Wiesbaden. Vor 6028 Zuschauern schoss Florian Carstens in der letzten gefährlichen Aktion des Spiel den Siegtreffer für die Gäste (90.+3). Die Osnabrücker hatten in den vergangenen Wochen mit einer Pokal-Überraschung gegen Werder Bremen (2:0) und mit einem Sieg in Unterzahl beim 1. FC Saarbrücken (2:1) für Aufsehen gesorgt.

Aufsteiger TSV Havelse verlor ebenfalls durch zwei späte Elfmeter-Gegentore (85./90.+3) noch mit 1:3 (0:1) gegen den 1. FC Magdeburg. Der SV Meppen holte trotz eines frühen Rückstands noch ein 1:1 (0:1) beim FSV Zwickau. Christoph Hemlein schoss in der 60. Minute den Ausgleich für die Emsländer.

