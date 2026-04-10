Gegenstand von Brücke auf Auto geworfen? Zeugen gesucht

Nach einem Vorfall auf der A7 bei Egestorf sucht die Polizei nun nach Zeugen. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Egestorf (dpa/lni) –

Auf der A7 bei Egestorf (Landkreis Harburg) ist möglicherweise ein Gegenstand von einer Brücke auf ein fahrendes Auto geworfen worden. Die 49 Jahre alte Fahrerin blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die Frau war am Freitagnachmittag in Richtung Hamburg unterwegs, als sie an der Anschlussstelle Evendorf unter der Brücke hindurchfuhr. Nach ihren Angaben sah sie dort die Bewegung von ein oder zwei Personen. Kurz darauf traf ein Gegenstand die Windschutzscheibe. Das Glas splitterte, wurde aber nicht durchschlagen. Die Frau setzte einen Notruf ab und verließ die Autobahn.

Die Polizei suchte die Brücke ab, konnte jedoch keine Personen mehr antreffen. Nun werden Zeugen gesucht, die zur fraglichen Zeit Verdächtige im Bereich der Anschlussstelle Evendorf beobachtet haben. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Maschen entgegen.