Gegenstände auf Auto geworfen – Mordkommission ermittelt

Drei junge Leute sollen von einer Brücke Gegenstände auf ein Auto geworfen haben – nun ermittelt die Mordkommission. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburger Mordkommission ermittelt gegen drei junge Leute, die von einer Brücke aus Gegenstände auf ein Auto geworfen haben sollen. Demnach war Montagnacht unter der Fußgängerbrücke am Fischmarkt zunächst ein Glasbehältnis auf der Motorhaube eines darunter hindurch fahrenden Autos gelandet. Kurz darauf sei eine mehr als ein Kilogramm schwere Gasflasche in die Windschutzscheibe des Wagens eingeschlagen.

Fahrer blieb unverletzt

Die Scheibe sei auf der Beifahrerseite stark beschädigt worden, der 31 Jahre alte aber Fahrer unverletzt geblieben, hieß es von der Polizei. Zeugen hätten ausgesagt, dass drei Unbekannte die Gegenstände von der Brücke auf St. Pauli geworfen hätten.

Aufgrund der Aussagen seien die drei Verdächtigen festgenommen worden. Laut Polizei handelt es sich um einen 20-jährigen Mann und zwei Frauen im Alter von 18 und 19 Jahren. Am Dienstag habe ein Haftrichter wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt Haftbefehle gegen sie erlassen. Die Polizei bitte mögliche Zeugen um Mithilfe. Gesucht wird insbesondere ein Taxifahrer, der zum fraglichen Zeitpunkt ebenfalls unter der Brücke hindurchgefahren sein soll.