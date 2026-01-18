Gegendemonstrationen begleiten AfD-Treffen in Neumünster

Neumünster (dpa/lno) –

Hunderte Menschen haben in der kreisfreien Stadt Neumünster gegen die Gründung der schleswig-holsteinischen AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland protestiert. An mehreren Gegenveranstaltungen nahmen nach Angaben der Polizei am Mittag rund 500 Personen teil. Bei der bis in den späten Nachmittag dauernden AfD-Veranstaltung seien 80 bis 100 Teilnehmer erwartet worden. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.