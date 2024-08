Hohenlockstedt (dpa/lno) –

Eine Motorradfahrerin ist in Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) gegen eine Mauer gefahren und tödlich verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, war die 53-Jährige am Morgen von der Bundesstraße 77 in eine Nebenstraße eingebogen. Kurz danach habe die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und sei gegen die Mauer gefahren. «Sie ist noch vor Ort gestorben.» Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.