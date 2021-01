Gegen Betonpfeiler gefahren: Frau lebensgefährlich verletzt

Einsatzkräfte stehen in der Nähe der Unfallstelle in Oldenburg. Foto: -/Nord-West-Media TV/dpa

Oldenbrug (dpa/lni) – Eine Autofahrerin hat sich bei einem schweren Verkehrsunfall in Oldenburg in der Nacht zu Freitag lebensgefährlich verletzt. Die 34 Jahre alte Frau war offenbar zu schnell gefahren und mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin knallte ihr Wagen gegen einen Betonpfeiler und landete anschließend in einem Graben. Rettungskräfte mussten die Frau aus ihrem Auto befreien. Nach ersten Erkenntnissen erlitt sie lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

