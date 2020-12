Ein Warndreieck mit dem Schriftzug «Unfall» steht vor einem Blaulicht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Illustration

Hessisch Oldendorf (dpa/lni) – Zwei Menschen sind am Dienstagabend bei einem Autounfall im Landkreis Hameln-Pyrmont gestorben. Der Wagen sei aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve bei Hessisch Oldendorf von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die 21-jährige Fahrerin und ein 27 Jahre alter Beifahrer wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt und starben noch am Unfallort. Die Bergungsarbeiten dauerten bis zum späten Abend.

