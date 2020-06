Gefundenes Geld stellte sich als Falschgeld heraus

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Schaumburg (dpa/lni) – Mit einem gefundenen 20-Euro-Schein hat ein Mann in Obernkirchen (Landkreis Schaumburg) versucht, seine Einkäufe zu bezahlen – und sich dabei strafbar gemacht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stellte sich das Geld als eine Farbkopie heraus. Diese hatte der 57-Jährige am Donnerstag auf einem Friedhof gefunden und eingesteckt anstatt den Fund zu melden.

Als er später im Supermarkt seinen Einkauf an der Kasse zahlen wollte, machte ihn ein Mitarbeiter auf das Falschgeld aufmerksam. Der Obernkirchener wollte dies nicht glauben und verständigte die Polizei. Nach den Angaben der Beamten muss sich der Mann nun wegen Fundunterschlagung und Inverkehrbringen von Falschgeld verantworten.

Pressemitteilung Polizei Nienburg/ Schaumburg