Gefundener Rucksack löst Suchaktion aus

Langenhagen (dpa/lni) –

Nach einer Suche mit riesigem Aufgebot nach einem möglicherweise vermissten Schwimmer hat sich der Mann wohlbehalten bei der Polizei gemeldet. Knapp 70 Einsatzkräfte, darunter auch Taucher, suchten mit Booten mit Sonartechnik sowie mit einem Polizeihubschrauber und Drohnen am Samstagnachmittag über eineinhalb Stunden lang erfolglos nach dem Mann, wie die Feuerwehr mitteilte.

Passanten fanden Kleidung sowie einen mit einem Stahlseil und Vorhängeschloss am Ufer befestigten Rucksack. An der Tasche befand sich darüber hinaus eine Notiz: «Ich bin schwimmen… schwimme am Ufer entlang…», wie aus einer Mitteilung der Feuerwehr hervorgeht. Der 63 Jahre alte Schwimmer meldete sich laut einer Polizeisprecherin jedoch einen Tag später bei der Polizei. Er sei wohlauf und habe mutmaßlich seine Tasche am Ufer vergessen, hieß es.