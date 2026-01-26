Gefrierregen und Frost: Glättegefahr zum Wochenstart

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Zum Wochenstart wird im Norden mit Neuschnee, Glätte und einer dichten Wolkendecke gerechnet. In Hamburg und Ostholstein können laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bis zu 10 Zentimeter Schnee fallen, vereinzelt kommt es zu Gefrierregen. Nachmittags lassen die Niederschläge nach. Im Süden und im Raum Hamburg herrscht leichter Dauerfrost mit Werten nah am Gefrierpunkt.

Die Maximaltemperaturen liegen zwischen 0 und 2 Grad. An der Küste werden teils stürmische Böen aus Nordost erwartet. Diese sollen abends nachlassen.

In der Nacht zum Dienstag schneit im Südosten Schleswig-Holsteins und in Hamburg noch leicht. Es bleibt weiterhin glatt und frostig. Die Tiefstwerte liegen bei minus 2 Grad. Der Dienstag zeigt sich trüb und stark bewölkt mit Höchsttemperaturen von 0 bis 1 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es überwiegend bewölkt und trocken. Bei bis zu minus 3 Grad kommt es zu leichtem Frost. Auch am Mittwoch bleibt es bewölkt, an den Küsten fällt vereinzelt Schneegriesel. Die Maximalwerte liegen bei 0 bis 1 Grad im Binnenland und bei bis zu 2 Grad an der Küste.