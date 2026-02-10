Gefrierender Regen und Schnee – Wetter im Norden bleibt trüb

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Das Wetter im Norden bleibt ungemütlich. Am Dienstag wird es in allen Regionen stark bewölkt und teils neblig-trüb. Abends kann es von der Elbe her regnen, wobei der Regen teilweise gefrierend sein kann. In Mecklenburg-Vorpommern lockert es im Tagesverlauf kurz auf, bevor am Abend in Westmecklenburg Regen einsetzt, der zeitweise mit Schnee vermischt sein kann. Die Maximaltemperaturen liegen bei einem Grad auf Fehmarn, bei drei Grad im südlichen Binnenland und bei vier Grad in Hamburg. In Mecklenburg-Vorpommern liegen die Temperaturen zwischen 0 und 4 Grad. An der Küste dreht der Wind abends auf.

Mittwoch bleibt ungemütlich mit Schnee und Glatteis

In der Nacht zum Mittwoch kann es zeitweise regnen, überwiegend bleibt es bedeckt. Im Nordosten Schleswig-Holsteins und in Mecklenburg-Vorpommern muss mit Schnee und Glatteis gerechnet werden. Vereinzelt gibt es leichten Frost. Die Tiefstwerte liegen bei minus einem Grad auf Fehmarn, bei zwei Grad auf Helgoland und in Hamburg sowie zwischen zwei und null Grad in Mecklenburg. In Vorpommern wird es frostig bei minus einem Grad.

Der Mittwoch zeigt sich ähnlich wie der Vortag: Es ist bedeckt mit Regen aus Südwesten. In Vorpommern wird am Morgen und Vormittag vereinzelt mit gefrierendem Regen oder Schnee gerechnet. Die Höchsttemperaturen liegen bei zwei Grad im nördlichen Binnenland, bei fünf Grad in Hamburg sowie zwischen einem und vier Grad in Mecklenburg-Vorpommern.

Regen und starke Bewölkung am Donnerstag

In der Nacht zum Donnerstag muss in Schleswig-Holstein mit Schnee und Glätte gerechnet werden. In Vorpommern kann es bei Temperaturen um null Grad zu gefrierendem Regen kommen. Die Tiefstwerte liegen zwischen drei und einem Grad. Am Donnerstag bleibt es ungemütlich mit starker Bewölkung, Regen oder Sprühregen und Schneefall im Norden. In Mecklenburg-Vorpommern wird es bewölkt mit zeitweise leichten Regenschauern.