Gefrierender Regen sorgt für Glätte im Norden

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Autofahrer und Fußgänger in Hamburg und Schleswig-Holstein müssen sich auf Glätte auf Straßen und Gehwegen einstellen. Am Sonntag werden Höchsttemperaturen von minus ein Grad und Glättegefahr durch Reif und überfrierende Restnässe, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht zum Montag kann es auf Temperaturen bis zu minus 5 Grad abkühlen. Der Wetterdienst erwartet in der Nacht ebenfalls erhebliche Glatteisbildung durch Regen. Im Laufe der Woche werden jedoch mildere Temperaturen erwartet. Am Dienstag soll es teilweise regnerisch werden und die Temperaturen können auf bis zu plus 7 Grad ansteigen.