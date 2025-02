Geflügelter Liebesreigen – Tanz der Kraniche beginnt

Sprünge, aufgeregtes Flügelschlagen und in die Luft geworfene Steine: Der Balztanz der Kraniche ist ein imposantes Schauspiel. (Archivbild) Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Berlin/Diepholz (dpa) –

Die Kraniche kehren aus ihren Winterquartieren im Süden zurück – viele Schwärme der imposanten Vögel sind zuletzt auch über Niedersachsen hinweggezogen. «In der Diepholzer Moorniederung rasten derzeit Tausende», sagte Günter Nowald, Leiter des Kranichzentrums in Stralsund. Sie ziehen weiter Richtung Norden, ein kleiner Teil bleibt aber auch.

Zum Valentinstag am 14. Februar sei bereits ein großer Teil der rund 10.000 in Deutschland brütenden Paare wieder eingeflogen, hieß es vom Naturschutzbund (Nabu). «Die Kraniche beeilen sich, um sich die besten Brutplätze zu sichern», sagt Nabu-Vogelschutzexperte Marin Rümmler. «Jetzt kann man die imposanten Balztänze der großen Vögel beobachten und ihre trompetenartigen Rufe hören.»

Kraniche leben überwiegend monogam, also in lebenslanger Ehe mit einem Partner. Dennoch tanzen und trompeten sie jedes Jahr aufs Neue. «Der Balztanz dient der Einstimmung der Partner aufeinander und zur Vorbereitung der Paarung», erklärt Rümmler. Ganz genau nehme es ein Kranich mit der Treue nicht immer. «Stärkere Männchen treiben manchmal einen Keil in bestehende Partnerschaften und übernehmen dann das Weibchen samt dem Brutrevier.»

Laute, auffällige Schwärme sind unterwegs

Der Europäische Kranich (Grus grus) ist ein Kurzstreckenzieher, dessen Winterquartiere unter anderem in den Korkeichenwäldern Südeuropas liegen. Die lauten, auffälligen Schwärme sind nach Nabu-Angaben derzeit in vielen Bundesländern wieder zu sehen – nachdem sie Deutschland erst vor wenigen Wochen Richtung Frankreich und Spanien überflogen haben.

Die meisten hiesigen Paare brüten demnach in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, bis zum Brutbeginn im März halten sie sich auf Nahrungsflächen nahe dem jeweiligen Brutrevier auf. Viele Kraniche fliegen weiter – nach Skandinavien und ins Baltikum.

Am besten zu beobachten seien die imposanten Vögel am frühen Morgen, heißt es vom Nabu. «Im ersten Licht des Tages führen die Kranichpaare ihre beeindruckenden Tänze auf.» Einen Partner wählen Kraniche demnach oft schon mit zwei Jahren, erst mit drei bis fünf Jahren kommt aber der erste Nachwuchs. Die Nester liegen direkt am Boden, geschützt nur durch eine möglichst versteckte Lage und umgeben von möglichst knietiefem Wasser.