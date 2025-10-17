Geflügelpest: Kreis Nordfriesland ordnet Aufstallung an

Husum (dpa/lno) –

Der Kreis Nordfriesland hat die Aufstallung von Geflügel in Betrieben mit mehr als 500 Tieren angeordnet. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Die Anordnung gelte entlang der Küste, auf den Inseln und Halligen und in der Umgebung größerer Gewässer, so das Veterinäramt des Kreises.

Die Zahl der Nachweise von Geflügelpest bei Wildvögeln steige durch den Vogelzug zurzeit wieder an, erklärte das Amt. Bereits bei drei Hausgeflügelbeständen in den Kreisen Steinburg und Plön sei das Virus nachgewiesen worden. Die Bestände mussten gekeult werden.

Zugvögel können Virus einschleppen

Gerade die Küsten und Wattflächen seien ein idealer Rastort für viele Vogelarten. Hier finden die Tiere ideale Bedingungen, um sich für den Weiterflug auszuruhen und zu fressen. Allerdings brächten diese Vögel auch immer wieder Influenza-Viren mit, die sich in den Populationen ausbreiteten. «Das Risiko, dass sich auch das Hausgeflügel ansteckt, steigt insbesondere in großen Freilandhaltungen stark an», erklärte das Veterinäramt.

Dort stünden den Tieren weitläufige Freilandflächen zur Verfügung, die auch für Zugvögel sehr attraktiv seien. Die Zugvögel landeten dort und eine Übertragung der Geflügelpest werde aufgrund der räumlichen Nähe immer wahrscheinlicher. Die Aufstallung des Geflügels in Betrieben mit mehr als 500 Tieren diene dazu, das Risiko zu reduzieren.

Einhaltung der bekannten Biosicherheitsmaßnahmen wichtig

Daneben sei für jeden Geflügelhalter die Einhaltung der bekannten Biosicherheitsmaßnahmen wichtig, um eine Einschleppung des Virus zu verhindern, riet das Veterinäramt. Das gelte auch für Haltungen mit deutlich weniger Tieren. Wer Schutz- oder reine Stallkleidung anlege, die Schuhe wechsele und vor dem Betreten des Stalls Desinfektionsmatten benutze, könne der Gefahr der Viruseinschleppung entgegenwirken.

Seit dem Jahr 2021 werden in Schleswig-Holstein anhaltend Fälle von Geflügelpest beobachtet. Neben zahlreichen Wildvögeln war auch eine Reihe von Hausgeflügelbeständen betroffen. Eine große Anzahl von Tieren ist verendet oder wurde getötet.