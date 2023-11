Geflügelpest in Betrieb im Kreis Cuxhaven nachgewiesen

Cuxhaven (dpa/lni) –

In einem Geflügelbetrieb mit rund 50 Tieren in der Wurster Nordseeküste (Landkreis Cuxhaven) ist die Geflügelpest ausgebrochen. Es handle sich um die hochansteckende Form der Vogelgrippe, teilte der Landkreis am Mittwoch mit. Vor allem Haus- und Wildgeflügel könne sich schnell infizieren. Alle Tiere in dem betroffenen Betrieb mussten demnach getötet werden. Schon Ende Oktober meldete die Behörde einen Ausbruch in einem Geflügelbetrieb mit rund 39.000 Tieren – allerdings mit der wenig ansteckenden Form der Vogelgrippe.

Der Landkreis führte nach eigenen Angaben nun zwei abgestufte Zonen ein: eine Schutzzone mit einem Radius von drei Kilometern und eine Überwachungszone mit einem Radius von zehn Kilometern. In den betroffenen Bereichen gelten demnach strenge Auflagen für Geflügelhaltungen.

Die Vogelgrippe taucht seit Jahren immer wieder in Deutschland auf, sie wird durch Wildvögel eingeschleppt und verbreitet. Sie kann große wirtschaftliche Schäden verursachen – ist ein Bestand von der hochansteckenden Variante befallen, werden in der Regel alle Tiere dort getötet.