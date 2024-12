Geflügelpest bei Wildvögeln in Dithmarschen festgestellt

Heide (dpa/lno) –

Im Kreis Dithmarschen ist zum ersten Mal in diesem Winter Geflügelpest bei einem Wildvogel nachgewiesen worden. Das hochansteckende Influenzavirus H5N1 sei am 2. Dezember 2024 bei einer Nonnengans in Wesseln festgestellt worden, teilte der Kreis heute mit. Die Probe einer weiteren Nonnengans, die in Brunsbüttel aufgefunden wurde, werde aktuell im Landeslabor untersucht.

Um eine Ausbreitung zu verhindern, werden Dithmarscher Halterinnen und Halter von Geflügel gebeten, die Schutzhinweise für die Geflügelbestände einzuhalten und gegebenenfalls zu optimieren. Sollte sich die Geflügelpest-Lage im Kreis weiter verschärfen, wird die Freilandhaltung von Geflügel in Dithmarschen nach Kreisangaben eingeschränkt und die kreisweite Aufstallung angeordnet werden.

Im Nachbarkreis Nordfriesland gibt es schon seit einigen Wochen Geflügelpest-Ausbrüche – sowohl bei Wildvögeln als auch in einem Hausgeflügelbestand.