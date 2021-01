Geflügelpest-Ausbruch in Entenmast: 25.000 Tiere getötet

Wittmund (dpa/lni) – In einem Entenmastbetrieb mit knapp 25.000 Enten im Landkreis Wittmund ist die hochansteckende Geflügelpest ausgebrochen. «Der Bestand wurde unverzüglich getötet», teilte das Veterinäramt Jade-Weser am Freitag mit. Dies sei notwendig, um die Ausbreitung der Krankheit zu stoppen. Um den Betrieb wurde ein Sperr- und Beobachtungsbezirk eingerichtet. Den Angaben zufolge hatte der Betrieb bereits am Montag ein auffälliges Verhalten bei der Futter- und Wasseraufnahme der Tiere festgestellt. Stichproben ergaben dann am Donnerstag den Nachweis des für Geflügel ansteckenden Erregers H5N8. Er ist für Menschen ungefährlich. Seit November ist das Virus in deutschen Küstenländern aufgetaucht.

© dpa-infocom, dpa:210122-99-129199/2

Mitteilung