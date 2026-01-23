Gefahrgutunfall auf glattem Parkplatz im Landkreis Emsland

23. Januar 2026 13:14
Ein Gefahrgut-Unfall im Landkreis Emsland beschäftigt die Einsatzkräfte mehrere Stunden lang. (Symbolbild) Bernd Weißbrod/dpa
Haselünne (dpa/lni) –

Ein Laster ist auf einem eisglatten Parkplatz in Haselünne im Landkreis Emsland gegen einen mit Gefahrgut beladenen geparkten Lkw gerutscht. Der Unfall sei nach dem Ausparken des Lasters neben einer Bundesstraße passiert, sagte eine Polizeisprecherin. Durch den Unfall am frühen Morgen wurde demnach die Plane des geparkten Lasters aufgerissen und ein mit Gefahrgut gefülltes Fass beschädigt. 

Mehrere Stunden waren die Feuerwehr und eine Fachfirma damit beschäftigt, das Gefahrgut aufzufangen und den Boden der Parkfläche zu reinigen. Verletzt wurde laut Polizei am Morgen niemand.

