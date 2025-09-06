Gefahrguteinsatz auf Rastplatz an Autobahn

Steinburg (dpa/lno) –

Zahlreiche Rettungskräfte sind wegen mutmaßlich chemischer Dämpfe aus einem Lkw in Steinburg im Einsatz. Der Rastplatz an der A 23 sei gesperrt, teilte die Bundespolizei am Nachmittag auf Anfrage mit. Der Verkehr auf der Autobahn könne weiterlaufen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen mutmaßlich chemische Dämpfe aus einem Lkw auf dem Rastplatz ausgetreten sein.

Ursächlich sei dafür mutmaßlich eine umgekippte Palette mit Gefahrgut in dem Wagen. Daraufhin seien Gefahrstoffe ausgetreten. Zahlreiche Kräfte – darunter vom Technischen Hilfswerk (THW) – seien im Einsatz. Ob der Lkw seine Fahrt fortsetzen kann, ist laut Bundespolizei noch unklar.

Der Einsatz soll bis in die Abendstunden andauern, hieß es. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.