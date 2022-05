Gefahrenstoff auf A2 ausgetreten: Autobahn wieder frei

Braunschweig (dpa/lni) –

Nach einer mehrstündigen Sperrung bei Braunschweig ist die Autobahn 2 wieder frei. Alle Spuren können seit dem frühen Morgen wieder befahren werden, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Ein Tanklastwagen, der in Richtung Berlin unterwegs gewesen war, hatte nach Angaben der Feuerwehr am frühen Montagabend wegen einer Vollbremsung flüssigen Gefahrenstoff verloren.

Es handelte sich dabei um ein Abfallprodukt aus der Biodieselherstellung, welches giftig und entzündlich gewesen sei. Die verschmutze Fahrbahn musste den Angaben nach von einer Spezialfirma gereinigt werden. Die A2 war zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.