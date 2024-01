Gefahr für glatte Straßen wegen gefrierender Nässe

Salzgitter (dpa/lni) –

Gefrierende Nässe sorgt in mehreren Teilen Niedersachsens für die Gefahr von glatten Straßen und Gehwegen. Die Integrierte Leitstelle in Salzgitter etwa gab am späten Donnerstagnachmittag eine Gefahrenmeldung wegen extremer Glatteisbildung für das Stadtgebiet heraus. Autofahrten und unnötige Wege sollten demnach möglichst vermieden werden. Wer kann, solle zuhause bleiben, teilte die Leitstelle mit. Auch die Polizei in Hildesheim mahnte auf der Plattform X wegen einer dünnen Eisschicht zur Vorsicht auf Gehwegen, Radwegen und Straßen.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) besteht die Gefahr für Glatteis noch mindestens den ganzen Donnerstagabend. Eine amtliche Warnung vor markanter Glätte durch gefrierenden Regen gilt demnach in einem Streifen zwischen Uelzen und Göttingen über die Region Hannover bis nach Osnabrück und ins südliche Emsland.