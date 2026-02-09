Gefährlicher Trend: Mehr Trainsurfer in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg haben sich die Fälle von sogenanntem «Trainsurfing» binnen kurzer Zeit mehr als verdreifacht. Wurden 2024 noch 22 Fälle gezählt, in denen Menschen außen auf Kupplungen, Trittbrettern oder Dächern von U- oder S-Bahnen mitfuhren, waren es im vergangenen Jahr bereits 81, wie aus der Senatsantwort auf eine Schriftliche Kleine Anfrage aus der AfD-Bürgerschaftsfraktion hervorgeht. In den drei Jahren zuvor waren die Zahlen jeweils noch einstellig.

Im vergangenen Jahr wurden demzufolge «Trainsurfer» nur von der U-Bahn dokumentiert. Auch 2024 wurden demnach nur zwei der insgesamt 22 Fälle von der S-Bahn gemeldet.

Keine Sach- oder Personenschäden durch Trainsurfing bekannt

Andere Anbieter sind demnach gar nicht betroffen: «Bei den Verkehrsunternehmen nordbahn, AKN und metronom wurden in den vergangenen fünf Kalenderjahren keine dokumentierten Fälle von unbefugtem Mitfahren auf den Außenbereichen von Schienenfahrzeugen im Hamburger Stadtgebiet gemeldet», schreibt der Senat.

Und offenbar ging es auch immer glimpflich aus: «Den Verkehrsunternehmen sind keine Personen- und oder Sachschäden im benannten Zeitraum auf dem Hamburger Stadtgebiet bekannt», heißt es weiter.

In die Kriminalstatistik gingen demnach für das Jahr 2024 und für den Zeitraum Januar bis September 25 nur sechs beziehungsweise drei Straftaten «Gefährlicher Eingriff in den Bahn-, Schiffs- und Luftverkehr» ein. Der Senat verweist in seiner Antwort aber darauf, dass Täterinnen und Täter unter 14 Jahren nicht schuldfähig sind. «Gegen sie können keine strafrechtlichen Sanktionen verhängt werden.»

Bundespolizei informiert in Kampagne über Gefahren

Mutproben, die gefilmt und im Netz veröffentlicht zum Trend würden, seien nichts Neues, heißt auf die Frage, ob es entsprechende Aufklärungskampagnen gebe. «Viele dieser Challenges sind harmlos, andere hingegen bergen gesundheitliche Risiken und können zu schweren Verletzungen oder psychischen Beeinträchtigungen führen», warnt der Senat.

Deshalb biete die Bundespolizei eine Aufklärungskampagne zum Thema S-Bahn-Surfen an. Auch die S-Bahn setze gemeinsam mit der Landes- und Bundespolizei Präventionsteams ein, die an Hamburger Schulen und Jugendeinrichtungen über die Gefahren an Bahnanlagen und öffentlichen Plätzen aufklärten.

Für den AfD-Abgeordneten Eugen Seiler ist das nicht genug: «Der rot-grüne Senat erkennt den Trend zwar an, liefert aber keine wirksame Strategie, um diese lebensgefährliche Entwicklung einzudämmen.»

Der gefährliche Trend müsse gestoppt werden, sagte Seiler und forderte einen Maßnahmen-Mix: «Konsequente Gefahrenabwehr, sichtbare Präsenz an Brennpunkten, klare Ansprache in Schulen und eine nachhaltige Strategie gegen die Verbreitung solcher Videos in den sozialen Medien.»