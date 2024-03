Gefährlicher Eingriff in Hamburger U-Bahnverkehr

Hamburg (dpa/lno) –

Eine unbekannte Person hat die Frontscheibe einer Hamburger U-Bahn mutmaßlich durch den Wurf eines Gegenstandes beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen hat der oder die Unbekannte am Dienstagabend einen Gegenstand auf die Frontscheibe einer U-Bahn geworfen, wie die Hamburger Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Frontscheibe der Bahn splitterte infolge des Aufpralls, wodurch der Zugführer einen Schock erlitt und sich später in ärztliche Behandlung begab. Die Bahn hatte zu diesem Zeitpunkt die Fußgängerbrücke zwischen den Haltestellen Alter Teichweg und Wandsbek-Gartenstadt passiert. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise zu dem Vorfall.