Gefährliche Metalldrähte auf Spielplatz gefunden

Wilhelmshaven (dpa/lni) – In Wilhelmshaven hat ein Vater auf einem Spielplatz gefährliche Metalldrähte gefunden, die vermutlich absichtlich dort ausgelegt wurden. Nach Polizeiangaben vom Sonntag war der 33-Jährige zunächst selbst in etwas Spitzes getreten, als seine Kinder am Samstag auf dem Gelände im Stadtteil Fedderwarden spielten. In der Schuhsohle steckte ein Draht, woraufhin der Mann weitersuchte. Dabei stieß er auf mehrere andere Drähte im Sand und unter Geräten.

Auch in Holzbalken fand die herbeigerufene Polizei eines der spitzen Teile. «Erste Ermittlungen ergaben, dass zumindest letzterer Metalldraht absichtlich in das Spielgerüst eingeführt wurde und somit ein erhebliches Verletzungsrisiko für Kinder darstellte», erklärten die Beamten. Sie nahmen Ermittlungen wegen des Verdachts versuchter gefährlicher Körperverletzung auf. Der Spielplatz wurde gesperrt.

Erst vor zwei Wochen waren in Bremen Messer und weitere spitze Gegenstände auf Spielplätzen entdeckt worden. Eine Sonderkommission der Polizei untersucht die Fälle. Die Bremer Sozialbehörde ließ 650 Warnschilder mit dem Titel «Achtung Verletzungsgefahr» drucken – Eltern wurden gebeten, Spielgeräte zu kontrollieren, bevor Kinder sie benutzen. Auch in Weyhe (Kreis Diepholz) gab es solche Messerfunde.