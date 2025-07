Polizeibeamte stehen am Abend im Bereich des U-Bahnhofs nahe der Binnenalster. Fabian Höfig/NEWS5/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 31-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung am Jungfernstieg im Bereich des Alsteranlegers verletzt worden. Gegen 20.15 Uhr kam es zwischen zwei Mitgliedern einer kleineren Gruppe zu gefährlicher Körperverletzung, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der 31-Jährige erlitt Schnittwunden am Oberkörper und am linken Arm. Der Täter ist auf der Flucht. Weiteres ist bisher nicht bekannt, die Polizei ermittelt.