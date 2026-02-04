Gefährliche Eisflächen: Müllabfuhr ruht in Osnabrück

Wegen der Glätte pausiert die Müllabfuhr heute in Osnabrück, um Sicherheit für die Mitarbeitenden zu gewährleisten. (Archivbild) Jonas Walzberg/dpa

Osnabrück (dpa/lni) –

Wegen anhaltender Eisglätte hat der Osnabrücker Servicebetrieb (OSB) die Müllabfuhr im gesamten Stadtgebiet am Mittwoch eingestellt. Nach Angaben des OSB sei ein sicherer Einsatz der tonnenschweren Fahrzeuge vor allem in Nebenstraßen und Wohngebieten derzeit nicht gewährleistet.

Zwar habe der Winterdienst die Hauptverkehrsstraßen bis zum frühen Morgen weitgehend befahrbar gemacht, doch blieben viele kleinere Straßen und Gehwege spiegelglatt. Besonders gefährlich sei die Situation für die Müllwerker, die Abfallbehälter über vereiste Gehwege zum Fahrzeug ziehen müssten. Schon geringe Rutschbewegungen könnten zu schweren Unfällen führen, hieß es.

Sicherheit hat Vorrang

Die Entscheidung sei auch vor dem Hintergrund früherer Erfahrungen getroffen worden: Beim letzten Eisregen Ende Januar war es trotz späteren Arbeitsbeginns zu mehreren Unfällen gekommen. Die Sicherheit der Mitarbeitenden und aller Verkehrsteilnehmer habe daher Vorrang.

Die für Mittwoch vorgesehene Abfuhr soll am Donnerstag nachgeholt werden. Entsprechend verschiebt sich der Abfuhrplan für die restliche Woche jeweils um einen Tag bis Samstag. Bürger werden gebeten, ihre Tonnen stehenzulassen und für freie Zugänge zu sorgen.